50 Jahre Filderstadt 1975 - 2025 Foto-Ausstellung in der vhs Treppenhausgalerie

Im Jahr 2025 wird Filderstadt 50 Jahre alt. Am 1. Januar 1975 entstand die neue Stadt durch den Zusammenschluss der fünf, bis dahin selbstständigen Gemeinden Bernhausen, Bonlanden, Harthausen, Plattenhardt und Sielmingen. Die vom Stadtarchiv zusammengestellte Ausstellung zeigt einen Querschnitt des Zeitgeschehens in Filderstadt der letzten 50 Jahre in Wort und Bild.

Zu sehen zu den Öffnungszeiten der vhs in der Treppenhausgalerie.

Ausstellungsdauer: bis 04. Juli 2025