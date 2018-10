50 Jahre "Hair - Das Musical"

Hits & Storys mit Barbara Scherrer und der SWR1 Band,feat. Su Kramer, Reiner Schöne und Ron Williams

Das Musical HAIR gilt als Meilenstein der Popkultur. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Gruppe Hippies, die in New York lebt und sich gegen die Einberufung als Soldaten für den Vietnamkrieg wehrt. Der frisch vom Land hinzugekommene Claude Hooper Bukowski, die junge Sheila und ihr charismatischer Zimmergenosse Berger leben in einer Dreiecksbeziehung lustvoll aber ziellos in den Tag hinein. Claude gerät, hin und hergerissen zwischen seiner bürgerlichen Herkunft und den im Kreise seiner neuen Freunde gepflegten pazifistischen Idealen, in einen großen Konflikt, denn mit seiner anstehenden Einberufung muss er sich entscheiden, ob er – wie alle anderen – den Kriegsdienst verweigert oder in Vietnam Menschen töten und sein Leben riskieren will.

Die Uraufführung fand am 29. April 1968 am Broadway statt. Die deutsche Erstaufführung am 24. Oktober 1968 in München. Su Kramer, Reiner Schöne und Ron Williams gehörten zu den Hauptdarstellern der deutschen Erstaufführung. Am 8. November gibt es einen Podiumstalk mit Su Kramer, Reiner Schöne und Ron Williams und dem SWR1 Musikexperten Prof. Marcus S. Kleiner. Moderation: Barbara Scherrer (SWR1). Im zweiten Teil des Abends spielt die SWR1 Band Titel aus HAIR mit Solo-Auftritten von Su Kramer, Reiner Schöne und Ron Williams.

Hinweis:Am 1. November 2018 gibt es in SWR1 – Der Abend – von 20 bis 0 Uhr eine Spezialsendung zu 50 Jahre HAIR, mit den drei Darstellern der Münchner Aufführung. Die Sendung wird von Barbara Scherrer präsentiert.