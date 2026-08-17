50 Jahre Jazzpoint Records: Zum Jubiläum ein Festival

Heilbronn/Weinsberg.- Jan Jankeje, der aus der Slowakei stammende Jazz-Bassist, hat wahrlich Grund zum Feiern. 50 Jahre alt ist jetzt sein Platten-Label, das er einst mit seiner (inzwischen verstorbenen) Frau Gerti initiierte.

Bei "Jazzpoint Records" präsentierte er sich seither vielmals selbst als agiler Musiker, ließ aber auch Louis Armstrong (mit einem historischen Live-Mitschnitt aus der verblichenen DDR) hören.

Ins Leben gerufen wurde die Firma noch am alten Jankeje-Wohnsitz Stuttgart, längst ist das Unternehmen aber in Weinsberg angesiedelt. In Heilbronn wird das halbe Jahrhundert fröhlich bejubelt. Am Donnerstag, dem 17. September 2026, gibt es im legendären Waldhaus (Jägerhaus 5 - 7) ab 19 Uhr nun beherzt Swingendes "live" auf die Ohren.

Angesagt sind bei dem eintägigen Festival mehrere Bands: Jankeje selbst lässt zusammen mit Vater und Sohn Guttenberger unter dem Motto "Django's Tiger" beste Gypsy-Django Reinhardt Musik erschallen. Zart als auch vehement besaitet ist nicht minder das Duo des weltberühmten Belgiers Philip Catherine (Gitarre) mit dem italienischen Pianisten Nicola Andrioli. Das Quartett des renommierten tschechischen Tenorsaxophonisten Ondřej Štveráček bildet einen weiteren Höhepunkt des Abends. Mit seinem Projekt widmet sich Štveráček der musikalischen Sprache und dem innovativen Geist von John Coltrane. Zu guter Letzt ist eine zünftige Jam Session nicht nur aller beteiligten Instrumentalisten angesagt. Darauf darf man besonders gespannt sein.