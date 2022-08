13:30 Uhr - WORKSHOP für Kinder ab 8 Jahren: Unter Anleitung von Trickfilmer JOCHEN EHMANN entstehen mit Tablet und digitalem Stift kurze Zeichentrick-Sequenzen.

16:00 Uhr - BEST OF TRICKS FOR KIDS: Das Programm zeigt eine Auswahl der zehn schönsten Trick-Kurzfilme.

Für den Workshop ist eine Anmeldung erforderlich: http://www.kinoimschafstall.de