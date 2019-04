50 Jahre Mondlandung

Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen der ersten Mondlandung. Passend zu unserer Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ widmen wir dem denkwürdigen Ereignis am Donnerstag, 30. Mai 2019 eine Veranstaltung mit Apollo 11 Capcom und Apollo 16 Moonwalker Charlie Duke.

Vor einem halben Jahrhundert betraten die ersten Menschen den Mond. Die Raumfahrt Mission Apollo 11 mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins prägte Generationen und veränderte die Welt. Legende, Mythos und Realität – bis heute ist die erste Mondlandung Bestandteil vieler Reportagen und Theorien, aber auch Inspirationsquelle für Wissenschaftler und Fantasten.

Zum 50. Jubiläum der ersten Mondlandung finden weltweit Feierlichkeiten statt. Auch das Technik Museum Speyer feiert mit und widmet dem denkwürdigen Ereignis am Donnerstag, 30. Mai 2019 eine Veranstaltung mit Apollo 11 Capcom / Apollo 16 Moonwalker Charlie Duke und dem neu ins ESA-Astronautenteam berufenen Matthias Maurer. Beide Raumfahrer halten Vorträge und beantworten Fragen der Besucher. Der Vortrag von Charlie Duke findet in englischer Sprache statt, der Vortrag von Matthias Maurer wird in deutscher Sprache sein. Die Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr und wird in der Raumfahrthalle des Museums ausgerichtet. Die Vorträge sind im regulären Eintrittspreis inbegriffen und es stehen begrenzt Sitzplätze zur Verfügung (freie Platzwahl). Durch den engen Zeitplan sind Autogramm- und Fotomöglichkeiten mit den Ehrengästen nicht vorgesehen.

Vor 10 Jahren eröffneten wir Europas größte Raumfahrtausstellung: Über 600 Ausstellungsstücke, darunter Highlights wie das sowjetische Spaceshuttle BURAN, eine original Sojus-Landekapsel und eine Mondlandschaft samt Mondfähre, Raumanzügen und einem Original Mondstein begeistern seitdem Raumfahrt-Fans aus aller Welt. Aktuell wird noch am genauen Programmablauf gefeilt. Die entsprechenden Informationen zur Veranstaltung gibt es demnächst hier.