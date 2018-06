Unter dem Titel „50 Jahre Sie wünschen – wir spielen“ präsentiert die Musik-Werkstatt Würth, ein zehnköpfiges Ensemble, am 30. September um 11.00 Uhr in der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau die Greatest Hits aus fünf Jahrzehnten Radio-Wunschprogramm.

Vorverkaufsbeginn am 08.08.2018 an den bekannten Vorverkaufsstellen.