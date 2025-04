• Am Mittwoch, 7. Mai präsentiert der Förderverein der JKI/GdFF ab 19 Uhr das Konzert mit drei Bands: Judge Dread Memorial, Travellers Allstars mit Boss-Reggae-Mexico und die 50 Jahre-SKA-Legende Bad Manners im Esperanza.

Bad Manners ist eine britische Skaband der zweiten Welle (auch 2-tone). Zu ihren Hits gehören: My Girl Lollipop, Lip Up Fatty und Special Brew. In der Londoner Untergrund-Musikszenewar und ist die Band um Sänger Buster Bloodvessel besonders bei Skinheads aus der ganzen Welt beliebt.