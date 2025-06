Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Heimat Vor-Ort" im Jubiläumsjahr findet die Veranstaltung "50 Jahre SpVgg Apfelbach / Herrenzimmern e. V." im Ortsteil Apfelbach statt.

Das Jubiläumfest findet am Samstag, den 26. Juli 2025 und Sonntag, den 27. Juli 2025 in der Frühlingstraße 48 in Apfelbach statt.

Anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums der Spielvereinigung findet ein zweitägiges Fest auf dem Sportglände in Apfelbach statt. An beiden Tagen ist mit durchgängigen Festbetrieb für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Attraktionen unter anderem Spielstraße, Hüpfburg, Torwandschießen, Fußball, Dart, Schussmessanlage durch einen zertifizierten Trainer und weitere Attraktionen für Jung und Alt.

Samstag Fußballturnier mit aktiven Mannschaften aus der Region, abends Live-Musik. Am Sonntag Jugendfußball Turnier mit attraktiven Preisen. Am 12. April 2025 findet der Festabend im Dorfgemeinschaftshaus für geladene Gäste statt.

Wie bei jeder Heimat Vor-Ort Veranstaltung wir die Tourist-Information Bad Mergentheim am 26. Juli 2025 von 15:00 bis 18:00 Uhr in Apfelbach einen Stand zum Thema "50 Jahre Große Kreisstadt - Heimat Vor-Ort" eröffnen. Hier kann man an einer Stempelaktion teilnehmen und mehr zu dieser Veranstaltungsreihe erfahren. Tag und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben.