50 Jahre Woodstock: Are the Times A-Changin’?

Während sich in diesem Jahr alles um die Mystifizierung & Legendenbildung des sagenumwobenen Woodstock-Festivals dreht, beleuchtet das d.a.i. Tübingen die Thematik von einer etwas anderen Seite: Musik als Protestkultur, damals und heute. Mit ihrer Emotionalität eignete sich Musik schon immer als politische und soziale Protestform, nicht erst seit 1969. Wie funktionierten musikalische Protestformen in der Vergangenheit und was ist heute davon übrig geblieben? Gibt es sie noch, die klassischen Protestsänger*innen und wenn ja, wie sehen sie heute aus, wie klingen sie im Jahr 2019?

Mit verschiedenen Vorträgen zum Thema werfen wir an diesem Nachmittag einen Blick auf Musik als Kultur- und Protestform. Doch natürlich soll es nicht bei der Theorie bleiben und so dürfen alle gespannt sein, welche musikalischen Überraschungen das Abendprogramm zu bieten hat.

Genauere Informationen zu Inhalt und Anmeldung finden Sie auf www.dai-tuebingen.de