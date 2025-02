50. Reutlinger Kammermusik Zyklus

Wo heutzutage oft ein schnöder Gutschein unter dem Weihnachtsbaum liegt, lagen bei Familie Schumann im Jahr 1849 die Drei Romanzen op. 94 als Geschenk für Clara. Und auch sie verschenkte 1855 als Weihnachtsgeschenk ihre Drei Romanzen op. 22. Empfänger war der befreundete Geiger Joseph Joachim. In die romantische Tradition reihen sich auch die vier kleinen Stücke für Klavier, Violine und Horn des französischen Komponisten Charles Koechlin ein, unterhaltsame Miniaturen mit besonderen Klangfarben.

Die gewichtigsten Werke des Abends aber sind zweifelsohne die großartige Violinsonate op. 108 d-Moll von Johannes Brahms und sein Trio op. 40 in der seltenen Kombination von Violine, Horn und Klavier, eines der klangschönsten Kammermusikwerke des 19. Jahrhunderts. Brahms hatte zum Horn, das er selbst in seiner Jugend zu spielen gelernt hat, ein besonderes Verhältnis. Auch soll seine Mutter sein Hornspiel besonders geliebt haben. Daher hat man das Herzstück des Trios op. 40, den dritten Satz Adagio mesto, das die drei Partner in einem schwermütigen Klagegesang vereint, mit dem schmerzlichen Verlust der Mutter in Verbindung gebracht.

Kulturamt der Stadt Reutlingen