50. Waldmeisterlauf 2026 Warmbronn

Der 50. Warmbronner Waldmeisterlauf am Samstag, 2. Mai 2026, bringt wieder Laufbegeisterte aus Leonberg und der Region auf die Strecke. Start und Ziel sind wie gewohnt im Stadion in Leonberg‑Warmbronn, wo sich sportliche Atmosphäre und familiäres Flair treffen.

Ab 14 Uhr gehört die Bühne zunächst dem Nachwuchs: Die Bambinis stürmen eine 400‑Meter‑Runde im Stadion, alle erhalten zur Erinnerung ihre eigene Waldmeisterlauf‑Medaille. Direkt im Anschluss geht es für die Schülerinnen und Schüler über 1,7 km einmal rund um den Warmbronner See – hier werden gleichzeitig die Leonberger Schülerstadtmeisterschaften ausgetragen, inklusive Medaillen, Urkunden und Pokalen für die Platzierten.

Ab 17 Uhr übernehmen die Langstreckenläufer die Regie: Der Halbmarathon über 21,4 km führt in einer großen Runde über abwechslungsreiche Straßen- und Waldpassagen rund um Warmbronn und durch den stimmungsvollen Ortskern. Entlang der Strecke sorgen die Fans – insbesondere an der Fanmeile am Bachhaus – für Gänsehaut‑Feeling und feuern die Läufer bis ins Ziel an.

Nur wenig später fällt der Startschuss für den 10‑km‑Waldmeisterlauf, den „Fünfer“ über 5,5 km und die Nordic‑Walking‑Strecke über 8,5 km, sodass für jedes Leistungsniveau und jede Altersklasse das passende Angebot dabei ist. Die Zeitmessung erfolgt elektronisch, im Ziel warten Getränke und Verpflegung, und ab 19.30 Uhr werden die schnellsten Läuferinnen und Läufer sowie die Altersklassensieger feierlich geehrt.

Der Waldmeisterlauf ist eine Veranstaltung der Sportvereinigung Warmbronn 1910 e.V. in Zusammenarbeit mit der Stadt Leonberg und hat sich in fünf Jahrzehnten zum festen Termin im Leonberger Sportkalender entwickelt. Weitere Informationen, die Online‑Anmeldung ab 31. Januar 2026 sowie Streckenpläne finden Interessierte auf der Homepage des Waldmeisterlaufs www.waldmeisterlauf.de