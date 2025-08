500 Jahre Bauernkrieg

Im Jahr 1525 war unsere Gegend in Aufruhr. Von Oberschwaben her hatten sich revolutionäre Gedanken verbreitet.

Vor allem die Bauern forderten Erleichterung von Abgaben, Veränderungen in der Kirche und Freiheitsrechte. Auch in Bopfingen waren schon in der ersten Hälfte des März Forderungen an den Rat der Stadt gestellt worden. Zwischen friedlich verhandelnden Bauern und marodierenden Truppen beleuchtet Gerhard Beck in seinem Vortrag die Zeit der Bauernaufstände rund um Bopfingen und im Ries.