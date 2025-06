Orgelmusik zur Marktzeit

Florence Rousseau begann ihr Orgelstudium in Rouen und legte ihr Diplom Nationalen Konservatorium für Musik und Tanz der Stadt Lyon ab und vervollständigte Ausbildung im Bereich Alte Musik am Konservatorium in Caen. Organistin der Abtei Kergonan (Bretagne). Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft prägen die Laufbahn als Konzertorganistin, als

Gastkünstlerin an der Bach-Akademie von Arques la Bataille in der Haute-Normandie. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit organisiert sie regelmäßig auch kulturelle Reisen durch Europa, zu den schönsten historischen Orgeln ausfindig, zu ihren CD-Einspielungen gehört auch eine Aufnahme an der Silbermann-Orgel der Gemeinde St. Georgen in Glauchau (Sachsen).

Buxtehude, Bach, Howells, Stainer

Hauptorgel: Peter 1977 / Rensch 2005, IV Manuale, 56 Register (IV. = Seitenorgel). Seitenorgel: II Manuale, 10 Register