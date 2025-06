500. Orgelmusik zur Marktzeit

Udo Knauer, geb. 1958, studierte nach dem Abitur musischen Gymnasium Albertinum in Coburg Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Würzburg. Nach der A-Prüfung war er ab 1985 Dekanatskantor in Uffenheim. Seit 1993 ist er Kantor an der St. Georgskirche, seit 2014 auch Prüfungsbeauftragter im Kirchenkreis Schwaben-Alzbayern, Am 1. September 2025 tritt er in den Ruhestand und freut sich, dass er zwischen Verabschiedung am 20. Juli und tatsächlichem Dienstende zusammen mit seiner Tochter Katharina (Studium Musik und Englisch f. Gymnasien in Würzburg mit Hauptfach Violine) noch das 500. Konzert der Reihe der Orgelmusiken zur Marktzeit "feiern" kann, die er 1994, in seinem ersten Dienstjahr in Nördlingen, ins Leben rief.

Musik für Orgel Solo und Violine + Orgel

Hauptorgel: Peter 1977 / Rensch 2005, IV Manuale, 56 Register (IV. = Seitenorgel). Seitenorgel: II Manuale, 10 Register