50plus Infotage 2018

Geballte Informationen bei freiem Eintritt – mit diesem Konzept locken die „50plus Infotage“ am 27. und 28. Oktober Interessierte in die Heilbronner Harmonie. An beiden Tagen dreht sich alles um die Bedürfnisse der sogenannten Best-Ager, die sich immer stärker damit beschäftigen, wie sie auch in diesem Lebensabschnitt fit und gesund bleiben.

„Die heutige Generation 50plus steht mitten im Leben, ist aktiv, vital und kümmert sich um Gesundheit und Wohlbefinden“, erläutert Messeveranstalter Frank Hartmann das Konzept der Veranstaltung: „Den Ruhestand zu genießen bedeutet nicht, nur noch auf der Couch zu sitzen. Ganz im Gegenteil geht es darum, aktiv den neuen Lebensabschnitt zu gestalten.“ Ein Schwerpunkt der Infotage ist deshalb der Bereich Gesundheit. Und je früher man sich um eine gesunde und ausgewogene Ernährung kümmert oder sich durch Sport beweglich hält, desto stärker profitiert man auch davon.

Knapp 90 Aussteller zeigen in der Harmonie ihre Anregungen. Gutes Sehen und Hören finden sich ebenso im Messeangebot wie Naturheilverfahren, Bio-Produkte oder Neues rund um das Thema Leben und Wohnen. Gerade durch das vielfältige Angebot - von der Ruhestandplanung bis hin zu Bereichen wie barrierefreies Wohnen, Unterstützung im Haushalt oder häusliche Pflege - bieten die Infotage 50plus die Möglichkeit, sich mit allen Aspekten des Älterwerdens zu beschäftigen.

Insbesondere barrierefreies Wohnen hält Frank Hartmann für ein spannendes und immer wichtiger werdendes Thema: „Das Angebot an technischen Hilfsmitteln wächst immer weiter, jedes Jahr gibt es neue Ideen und Produkte. Wer sowieso renovieren oder umbauen will ist sicher gut beraten, auch gleich an altersgerechte Nutzungsmöglichkeiten zu denken. Und barrierefreie Duschen oder breitere Türen im Haus bieten zusätzlich ein Plus an Komfort, das unabhängig vom Alter den Wohnwert anhebt“, so der Geschäftsführer von M.A.X. Events aus Heilbronn weiter. „Mit dem erstmals freien Eintritt in diesem Jahr wollen wir es dem Publikum noch leichter machen, all diese Themen und die damit verbundenen Möglichkeiten kennen zu lernen.“

Wer rechtzeitig für später vorsorgen will findet folglich an beiden Messetagen mit Sicherheit die richtigen Ansprechpartner. So referiert ferner der Bad Rappenauer Orthopäde Dr. Stephan Höckel an beiden Tagen zum Thema: "Rückenschmerzen therapieren ohne Medikamente! Wie geht das?" Außerdem laden verschiedene Gesundheitschecks sowie Gewinnspiele und Mitmach-Aktionen zusätzlich zum Verweilen ein. Die Messe ist an beiden Tagen verkaufsoffen, die aktuelle Ausstellerliste findet sich auf der Internetseite des Veranstalters.

Wer seine besten Jahre gesund, rege und entspannt genießen möchte findet in der Harmonie sicherlich alle Voraussetzungen, um beizeiten ein solides Fundament für einen aktiven Ruhestand zu legen.

Info:

50plus Infotage 2018

Harmonie Heilbronn

27. und 28. Oktober, jeweils von 11.00 bis 17.30 Uhr

Eintritt frei