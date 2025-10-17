50ste: Martin Johnson trifft… Henni Nachtsheim & Ernst Mantel

Die bekannte Musikreihe:“ Martin Johnson trifft…“ feiert am 17. Oktober ihr 50stes Jubiläum.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich diese Musikreihe zu einem Dauerbrenner in Herrenberg. Für dieses Jubiläum hat sich Martin Johnson etwas besonderes ausgedacht. Seine beiden Mitstreiter Ernst Mantel und Henni Nachtsheim werden sich an diesem Abend zu einem hessisch-schwäbischen Comedy Gipfeltreffen einfinden.

Henni Nachtsheim bekannt als 2.Teil des berühmten hessischen Comedy Duos „Badesalz“

Ernst Mantel bekannt als Mitglied das Comedyduos „Ernst und Heinrich“ und ehemals „Kleine Tierschau“

Das wird ein sensationeller Abend der besonderen Art gepaart mit Musik und Comedy.

Folgende Musiker werden an diesem Abend wieder mit dabei sein:

– Lucas Johnson am Schlagzeug

– Axel Kühn am Bass

– Martin Johnson Piano