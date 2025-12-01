51. Herrieder Fotoausstellung

Die traditionelle Herrieder Fotoausstellung geht in ihre 51. Auflage und ist längst ein fester Bestandteil des kulturellen Jahreswechsels in Herrieden.

Die offizielle Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, den 26. Dezember 2025, um 15:00 Uhr statt.

Die Ausstellung ist täglich von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Am 6. Januar schließt sie bereits um 16:00 Uhr.

Die Bildverlosung findet am 6. Januar um 15:30 Uhr statt.