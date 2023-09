51. Stuttgarter Advents-Singen 2023

Mit Alphorn und Dudelsack in den Advent. Selten zu hörende Instrumente wie Alphorn, Dudelsack, Hackbrett und Zither, außerdem Geigen und Flöten zaubern am 2. Advent wieder eine vorweihnachtliche Atmosphäre in den Mozartsaal und begleiten den Chor unter der Leitung von Gerlind Preisenhammer bei längst vergessenen Liedern aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Vom innigen Marienlied bis zur fröhlichen Hirtenszene werden die Stimmungen der Advents- und Weihnachtszeit ausgelotet. Ein besonderer Höhepunkt wird das szenische Spiel der Kindergruppe, und natürlich wird das Publikum auch zum Mitsingen eingeladen. Karten bei allen bekannten Verkaufsstellen, bei reservix.de, bei easyticket.de und an der Tageskasse.