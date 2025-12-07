53. Stuttgarter Advents-Singen

Selten zu hörende Instrumente wie Dudelsack, Hackbrett und Zither, außerdem Geigen und Flöten zaubern am 2. Advent wieder eine vorweihnachtliche Atmosphäre in den Mozartsaal und begleiten den Chor unter Leitung von Gerlind Preisenhammer bei längst vergessenen Liedern aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Vom innigen Marienlied bis zur fröhlichen Hirtenszene werden die Stimmungen der Advents- und Weihnachtszeit ausgelotet. Weihnachtliche Lesungen ergänzen das Programm, und natürlich wird das Publikum auch zum Mitsingen eingeladen.