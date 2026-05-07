53. Wasseralfinger Festtage

Am Freitagabend startet der große Festmarathon im Herzen Wasseralfingens.

Rund um den Stefansplatz, auf dem Karlsplatz und in der Wilhelmstraße warten bis zum Sonntagabend eine große Anzahl an Essens- und Getränkeständen, zwei Unterhaltungsbühnen mit einem vielfältigen Programm sowie ein Vergnügungspark auf die Besucherinnen und Besucher aus nah und fern.

Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm bietet für jeden Geschmack das passende Angebot und kann unter anderem mit Party- und Schlagerhits, traditioneller wie moderner Blasmusik, vielfältigen Sportdarbietungen, Guggenmusik und weiterem aufwarten. Besonders zu erwähnen ist hier das große Engagement der Vereine und Schulen aus der Region.