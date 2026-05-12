54. Backnanger Straßenfest

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Bandhaus Theater Backnang Petrus-Jacobi-Weg 7, 71522 Backnang

Besuchen Sie unser Freiluft-Wohnzimmer.

Wir öffnen wieder unser Open-Air-Wohnzimmer im Markgrafenhof. In bequemen Sesseln und an charmanten Holztischen lässt sich zwischen historischen Gebäuden eine Limonade oder ein Aperol Spritz bei Sonnenuntergang besonders gut genießen. Wer ein ruhiges Plätzchen mitten im Getümmel sucht, ist bei uns genau richtig. Kommt an unsere Kioskluke, trefft alte Bekannte aber auch neue Gesichter und vergesst mit uns die Zeit.

Info

Bandhaus Theater Backnang Petrus-Jacobi-Weg 7, 71522 Backnang
Stadt & Weinfeste, Theater & Bühne
07191/9333335
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