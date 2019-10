55. Internationale Übungsfirmenmesse 2019

Vom 19. bis 21. November richtet die Zentralstelle des Deutschen ÜbungsFirmenRings in der Maimarkthalle die 55. Internationale Übungsfirmenmesse aus. Übungsfirmen sind virtuelle Unternehmen in der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung, die unter Echtbedingungen handeln und wirtschaften. Auf dieser Messe werden zahlreiche nationale und internationale Übungsfirmen ihre Firmen und Produkte präsentieren, miteinander handeln und Geschäftsbeziehungen aufbauen. Auch Besucher, die nicht dem Netzwerk der Übungsfirmen angehören, sind herzlich willkommen! Sie helfen dabei, den Auszubildenden und Teilnehmenden in der Berufsausbildung die Möglichkeit zu geben, vielfältige Tätigkeiten aus der Praxis unter realen Messebedingungen einüben zu können. Die angebotenen Produkte und Leistungen können virtuell eingekauft und mit der MesseCard, dem fiktiven Zahlungsmittel für Messebesucher, bezahlt werden. Besucher – auch Gruppen – müssen sich nicht anmelden.