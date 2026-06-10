55 Jahre SpuFZ & Friends Sommerfest 2026

Musikalisches Programm mit befreundeten Fanfarenzügen. Sommeratmosphäre mit guter Laune.

Zum 55. Geburtstag des Spielmanns- und Fanfarenzuges der Narrenzunft Vetter Guser gratulieren befreundete Fanfarenzüge mit einem musikalischen Programm bei Sommeratmosphäre mit guter Laune. Weißwurstfrühstück, herzhafte Klassiker und kühle Getränke für jeden Geschmack sorgen für das leibliche Wohl. Um 14 Uhr heißt es: Bereit für Action auf der Donau? Beim Kajak- / Kanadier-Sprint in Sigmaringen erwartet euch ein spektakulärer Bojen-Parcours direkt vor der beeindruckenden Kulisse des Hohenzollernschloss Sigmaringen:

- Kurzer, actionreicher Bojen-Parcours auf der Donau.

- Kanadier-Teams im direkten Wettkampf gegen die Zeit.

- Kreative Teams und verrückte Outfits ausdrücklich erwünscht.