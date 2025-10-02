55. Lautertaler Musikertreffen

Der Musikverein Harmonie Wißgoldingen lädt vom 2. bis 5. Oktober 2025 zum Lautertal Musikertreffen ein.

Im beheizten Festzelt auf dem Sportplatz erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Blasmusik, Partybands und einem traditionellen Festbetrieb.

Am Donnerstag, 2. Oktober geht’s los – und zwar mit Vollgas! Unter dem Motto "Von Blasmusik bis Hardrock" erwartet euch eine Party-Nacht mit abwechslungsreicher Live-Musik und bester Stimmung!

Heilix Blechle sorgt für zünftige Blasmusik!

Big Band More Fun heizt mit Party- und Stimmungsmusik ordentlich ein!

Crazy Leo rockt die Bühne mit Cover-Hits der Extraklasse!

Von traditionellen Klängen bis hin zu satten Gitarrenriffs – hier kommt jeder auf seine Kosten! Also schnappt euch eure Freunde und feiert mit uns den perfekten Auftakt!

Freitag, 3. Oktober – Musik-Rausch von Früh bis Spät

Ein Tag, viele Musikhighlights

Der Freitag bietet ein vielfältiges Programm. Tagsüber gibt es Blasmusik und Bigband-Klänge für die ganze Familie und abends ist Partystimmung angesagt!

ab 11:00 Uhr

Trachtenkapelle Musikverein Oberteuringen

inklusive Maibaumprämierung der Gmünder Tagespost und der Hirschbrauerei Heubach

ab 14:30 Uhr

Bigband Metrum

ab 16:30 Uhr

Alpenländische Volksmusik mit den Alpdudlern

ab 18:30 Uhr

Unpluggedband Zu4iert

ab 22:00 Uhr

80s-Tribute-Band Roaring Thunder

Samstag, 4. Oktober – Die Illertaler

Am Samstag, 4. Oktober wird gefeiert – und zwar richtig! Die Illertaler bringen mit ihrer fetzigen Partymusik das Zelt zum Beben!

Elf Freunde – eine Bühne – pure Party-Energie!

Die Illertaler sind bekannt für ihre mitreißende Stimmung, die sie jedes Jahr auf dem Cannstatter Wasen, Bezirksmusikfesten und Bierzelten beweisen. Ihre Leidenschaft für Musik springt sofort aufs Publikum über – und jetzt seid ihr dran!

Kommt vorbei und feiert mit uns eine fette Bierzeltparty!

Sonntag, 5. Oktober – Lautertal-Musikertreffen

Am Sonntag findet das traditionelle Lautertal-Musikertreffen statt! Gestartet wird um 11:00 Uhr mit einem Festumzug, anschließend sorgen die Lautertal-Musikvereine für beste Unterhaltung:

MV Germania Donzdorf

Stadtkapelle MV Weißenstein

Original Schwäbische Trachtenkapelle Treffelhausen

MV Süßen

MV Eintracht Schnittlingen

MV Frisch Auf Böhmenkirch

MV Nenningen