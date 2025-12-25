Wendezeiten – Europäische Perspektiven im Lichte neuer globaler Herausforderungen

Herfried Münkler: Europa in der geopolitischen Sandwich-Position

Den transatlantischen Westen, über Jahrzehnte wichtigster Anker der Weltordnung, gibt es nicht mehr. US-Präsident Trump hat ihn in 2025 derart geschwächt, dass auf diesen Westen kein Verlass mehr ist. Währenddessen bedrängt und bedroht der russische Präsident Putin Europa von Osten her. Trump wiederum erpresst die Europäer und hat ein unübersehbares Interesse daran, die EU zu schwächen. Europa befindet sich somit in einer geopolitischen Sandwichposition und muss sich allein und aus sich gestellt in globalen Strukturen behaupten, die in einem tiefgreifenden Umbruch begriffen sind. An die Stelle einer werte- und regelbasierten Ordnung ist eine machtbasierte Ordnung getreten. Wie kann Europa unter diesen Umständen die Selbstbehauptung schaffen? Und welche Rolle muss Deutschland dabei spielen?

