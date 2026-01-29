Ingo Schulze: Wer schreibt die Geschichten? Wer die Geschichte?

Der Roman „Die rechtschaffenen Mörder“ erzählt die Geschichte eines Dresdner Antiquars über die letzten fünfzig Jahre. Driftet der belesene und gebildete Bewahrer der Bücher nach rechts? Entspricht die Geschichte, die über ihn erzählt wird, auch der Wirklichkeit? Und wer erzählt hier eigentlich? Womöglich einer, der des Mordes verdächtigt werden muss? Aus dem Roman heraus entwickeln sich Fragen über die Notwendigkeit des Erzählens, aber auch über die Gefahr, von Erzählungen in die Irre geführt zu werden.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Wendezeiten – Europäische Perspektiven im Lichte neuer globaler Herausforderungen“ in Kooperation mit dem Literaturhaus Heilbronn und der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn statt.

Moderation: Erich Pelzer und Anton Knittel