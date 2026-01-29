Anders Levermann: Die Faltung der Welt – ein Vorschlag wie es weitergeht.

Wir befinden uns am Ende des Zeitalters der Expansion – und wir brauchen ein neues Narrativ für den nächsten Schritt. Die Begrenztheit unserer Erde kollidiert mit der Realität und Notwendigkeit rasanter gesellschaftlicher Entwicklung. In seinem Buch „Die Faltung der Welt“ zeigt der international renommierte Klimaforscher wissenschaftlich basiert konkrete Perspektiven auf, um dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen. In Buch wie Vortrag geht es um Vorschläge wie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auf einem endlichen Planeten erhalten werden kann.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Wendezeiten – Europäische Perspektiven im Lichte neuer globaler Herausforderungen“ in Kooperation mit dem Literaturhaus Heilbronn und der Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn statt. .

Moderation: Erich Pelzer und Anton Knittel