58. Internationales Musikfest

Die musikalischen Abteilungen des Musikvereins gestalten mit Gastkapellen aus dem In- und Ausland über vier Tage ein abwechslungsreiches Programm im Festzelt, mit internationalem Konzert (Sa) auf dem Marktplatz
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Die musikalischen Abteilungen des Musikvereins gestalten mit Gastkapellen aus dem In- und Ausland über vier Tage ein abwechslungsreiches Programm im Festzelt, mit internationalem Konzert (Sa) auf dem Marktplatz
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