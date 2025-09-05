59. Leonberger Reiterspiele

Auch dieses Jahr lädt der Leonberger Reit- und Fahrverein e.V. Reiter und Reiterinnen aus ganz Baden-Württemberg zu den Leonberger Reiterspielen ein.

Am ersten Septemberwochenende bekommen Reiter und Reiterinnen hier die Chance sich in über 20 verschiedenen Prüfungen der Disziplinen Dressur und Springen zu messen.

Dank zweier Turnierplätze können die Prüfungen der Dressur und des Springens gleichzeitig ablaufen.

Während für das leibliche Wohl an allen Turniertagen gesorgt ist, gibt es speziell am Sonntag von 9 bis 11 Uhr am Springplatz ein Weißwurstfrühstück.

Das Ponyreiten für Jedermann wird dann am Sonntagnachmittag natürlich auch nicht feheln!

Der Reitverein freut sich über jeden neugierigen Besucher!