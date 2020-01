5G in Stuttgart? – 5G in Stuttgart!

Im Mai 2019 machte der Gemeinderat den Weg frei für 5G in Stuttgart! Groß-Veranstaltungen und Bürger-Aktionen gegen die umstrittene Technologie waren erfolglos. Gesundheitsrisiken, Umweltschäden und Folgekosten sind nun unabsehbar. Alternativvorschläge der Bürger werden ignoriert.

Im Juni begann die Freischaltung von 5G-Netzen für Anwohner, Unternehmen und Technik-Fans. Jetzt hat sich die Ärztearbeitsgruppe digitale Medien an die Öffentlichkeit gewendet: Viele wissenschaftliche Hinweise deuten auf krebsfördernde Wirkungen der Strahlen, auf Gefährdungen der Fruchtbarkeit sowie Konzentrations- und Schlafstörungen hin. Vor einem Unbedenklichkeitsnachweis dürfe der 5G-Mobilfunk nicht ausgebaut werden. Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die 5G-Problematik sowie eine Bestandsaufnahme der Situation in Stuttgart.

Beiträge und Gespräch mit Peter Hensinger, Sprecher der Bürgerinitiative Mobilfunk Stuttgart-West; Andreas Neider, Buchautor und Dozent für Medienpädagogik und Kritik der digitalen Transformation, Stuttgart; Dr. Jörg Schmid, Psychiater, Sprecher des Ärztearbeitskreises digitale Medien, Stuttgart; Moderation: Ulrich Morgenthaler, Forum 3, Stuttgart