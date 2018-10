6. Ökokonto - Tag

Den zweiten Schwerpunkt der Veranstaltung bildet das Thema Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. Einerseits im regionalen Kontext, z.B. in Form von Kompensationspools, andererseits in Form der Produktionsintegrierten Kompensation (PiK).

Dabei werden Praxisbeispiele von Ökokonto-Maßnahmen vorgestellt und Hinweise zur Durchführung von Ökokonto-Maßnahmen gegeben.

Die Flächenagentur Baden-Württemberg GmbH und ihre Kooperationspartner freuen sich auf Ihren Besuch, spannende Vorträge und interessante Diskussionen.