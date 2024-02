6. Distelhäuser Lachnacht bei der Distelhäuser Brauerei

Stellen Sie sich auf gute Laune, bebende Zwerchfelle und tränende Augen ein.

Atze Bauer, der fränkische Liederchaot führt durch das aufregende Spektakel und präsentiert drei legendäre Comedians: Freuen sie sich auf Pete the beat, Sascha Thamm und Christoph Maul.

Theaterbestuhlung!

Die Distelhäuser Lachnacht startet in die 6. Runde! Am Samstag, den 16.03.2024 kommt die Lachnacht wieder in die Alte Füllerei.

Der erste Kracher an diesem Abend ist: PETE THE BEAT. Ausschließlich mit der menschlichen Stimme zaubert er mit scheinbarer Leichtigkeit nahezu jedes Geräusch auf die Bühne. Wenn Pete sich musikalisch mit bis zu fünf Instrumenten gleichzeitig als komplettes Ein-Mann-Orchester outet, tauchen schon mal Fragen auf, ob der Tontechniker etwa vergessen hat, den CD-Player auszuschalten.

Ein weiteres Highlight an diesem Abend ist Sascha Thamm. Die Welt von Sascha Thamm ist eine Welt zwischen akribischem Beobachten von scheinbaren Nebensächlichkeiten und völligem Desinteresse an den gesellschaftlichen „must haves“. Sie pendelt irgendwo zwischen Bürgertum und Punkrock, zwischen Rasenmähers und unbändiger Wildblumenwiese. Sascha Thamms brachiale Pointendichte erschüttert die Grundmauern der Muttersprache und lässt augenblicklich neue blumige Bilder entstehen.

Der letzte Kracher an diesem Abend ist Christoph Maul. Man darf gespannt sein, was der begabte Kabarettist aus den aktuellen Themen, deren Fülle für ganze Wagner Opern reichen würde, herausgearbeitet hat und wie er den Begriff Lebenskabarett auf der Bühne interpretiert. Lassen auch Sie sich von einem neuen Gesicht begeistern und erleben Sie einen Abend mit Humor, aber auch mit ernsten Seiten.