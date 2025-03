Von vintage bis neuwertig: 6. Freiberger AltStoff-Flohmarkt für nachhaltiges Handarbeiten

Nachhaltige Textilien einzukaufen, ist eine Herausforderung. Nachhaltige Stoffe und Kurzwaren für Handarbeiten einzukaufen, ist fast unmöglich. Das Angebot ist hier leider noch extrem dürftig. Und daran wird sich wenig ändern, solange wir uns einfach damit abfinden. Wenn wir ein Zeichen setzen und unser liebstes Hobby mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt ausüben wollen, bleibt eigentlich nur eines: Erst einmal verarbeiten, was bereits vorhanden ist.

In diesem Sinne veranstaltet die Kittelflickerei von Bürger für Bürger am Samstag, 5. April 2025 ab 15 Uhr ihren sechsten AltStoff-Flohmarkt für nachhaltiges Handarbeiten. Hier finden Sie Stoffe, denen man einfach nicht widerstehen konnte, zu viel gekaufte Wolle, über Jahre angesammelte Kurzwaren, Anleitungen und Stricknadeln, vielleicht sogar eine Nähmaschine oder Zubehör für Seidenmalerei oder Webrahmen … Lassen Sie sich überraschen! Ihr nächstes Projekt wird garantiert nachhaltig!

Der AltStoff-Flohmarkt findet in der Stadthalle am Marktplatz statt. Wer beim nächsten Mal mit einem eigenen Stand dabei sein möchte: Einfach eine Mail an kittelflickerei@gmail.com schicken.

kittelflickerei.com