6. Heilbronner Erbrechtstage

Die Heilbronner Erbrechtstage der Kreissparkasse Heilbronn haben sich inzwischen zu einer echten Institution entwickelt.

Bereits zum sechsten Mal beleuchtet diese Veranstaltungsreihe mit ausgewiesenen Fachleuten die Themen „Nachfolge, Stiften und Vererben“ anschaulich und verständlich. Niemand denkt gerne an das eigene Ende und die vielen damit verbundenen Fragen. Dennoch ist es wichtig, sich frühzeitig mit der Nachlassplanung zu beschäftigen. Wie lässt sich ein Vermögen am besten für die Nachkommen bewahren? Welche Vorsorge ist zu treffen für den Fall, nicht mehr selbstbestimmt entscheiden zu können? Oder möchten Sie gesellschaftlich Verantwortung übernehmen mit einer eigenen Stiftung?

Als das führende Finanzinstitut in der Region bieten wir Ihnen in diesem komplexen wie sensiblen Bereich kompetente Unterstützung und Orientierung.

Wir laden Sie vom 23. Oktober bis 10. November 2025 herzlich ein, sich bei spannenden Vorträgen renommierter Expertinnen und Experten umfassend zu informieren und

Anregungen und wertvolle Tipps zu bekommen – schnell, einfach und kompetent. Alle Themen, Termine und Anmeldemöglichkeit finden Sie ab September online unter www.pyramide.hn/erbrechtstage. Der Eintritt ist frei.

