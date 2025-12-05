Heilbronner Poetry Slam - Baden vs. Schwaben

Die Maschinenfabrik präsentiert in Kooperation mit der Kreissparkasse Heilbronn eine weitere Spezialausgabe des Heilbronner Poetry Slams „Unter der Pyramide“. Am 5. Dezember kommt es zum Wortduell „Baden vs. Schwaben“!

Seit des Zusammenschlusses von 1952 gilt Baden-Württemberg als der Inbegriff bürgerlicher Tugend und mittelständischer Effizienz. Doch zwischen den Fachwerkhäusern und den Glaspalästen des Musterländles gibt es sie noch immer. Die Kluft zwischen dem "Gelbfüßler" und dem "Sauschwaben". In einem erbitterten Wortgefecht werden wir auf historisch (vermeintlich) neutralem Terrain ein für alle mal herausfinden, wer im Südwesten das Sagen hat. Zwei Teams, bestehend aus jeweils zwei der besten Slampoet:innen des Landes, treten gegeneinander an und das Publikum entscheidet, wer den Sieg davon trägt.

"Lasset's die Spiele ofange!"