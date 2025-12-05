Konzerte im Heilbronner Land: "Tatort Tannenbaum"

"Tatort Tannenbaum"
Jo Jung – Sprecher
Ruth Sabadino – Saxophon/Gesang
Martin Giebel – Klavier
Christoph Sabadino – Schlagzeug
Ein humorvolles musikalisch-literarisches Christmas Krimikal mit mordsmäßig guten Crime Stories, zum totlachen komisch! ... und wieder wird es Weihnachten, wenigstens darauf kann man sich verlassen! Und natürlich auf „Der Detektiv & das Saxophon“, die zum Fest der Feste wieder ein neues, spannendes Krimi Päckchen geschnürt haben. Auf schrecklich schöne Art werden in „Tatort Tannenbaum“ fröhliche Lieder ausnahmsweise mal in Moll gesungen. Facettenreich, hintersinnig und mitreißend gelesen wie es nur einer kann: Jo Jung, Schauspieler und Sprecher, dessen markante Stimme vielen Zuhörern durch TV-und Radio bereits vertraut ist.