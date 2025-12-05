Konzerte im Heilbronner Land: "Adventskonzert mit Dinner"

Parkhotel Heilbronn Gartenstraße 1 Heilbronn

"Adventskonzert mit Dinner"

Amy Lungu & Friends mit Special Guests:

Amy Lungu – Violine

Christoph Weinhart – Klavier

Ruth Sabadino – Saxophon

Basti Schiller – Kontrabass

Christoph Sabadino – Schlagzeug

Ein besonderer Höhepunkt im Konzertjahr ist das beliebte Adventskonzert von Amy Lungu und ihrer Band. Der stimmungsvolle Abend im Parkhotel Heilbronn steigert die Vorfreude aufs Fest, bietet er doch neben wunderschöner Weihnachtsmusik auch ein hervorragendes Dinner. Genießen Sie traditionelle deutsche Weihnachtslieder und internationale Songs wie die amerikanischen Christmas-Klassiker mit einer Portion Glamour! Die Plätze sind begrenzt – es lohnt sich eine frühe Reservierung.

