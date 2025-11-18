Heilbronn LIVE: Stiftung, Geschichte und Schauspiel

Unter der Pyramide - Kreissparkasse Heilbronn Wollhausstraße 14, 74072 Heilbronn

Freuen Sie sich am 16. Januar unter dem Thema „Stiftung, Geschichte und Schauspiel“ auf die folgenden Gäste:

Tanja Eggers, Business Coach, Autorin, Gründerin von ANCORIS Consulting

Theresia Bauer, Geschäftsführerin der Baden-Württemberg Stiftung

Manuel-Roy Schweikart , Leiter Kostümabteilung Theater Heilbronn

Ursula Simon, Intendantin der Burgfestspiele Stettenfels

Showact: Simone von Racknitz-Luick

Vorträge & Lesungen
