Heilbronn LIVE: Stiftung, Geschichte und Schauspiel

Freuen Sie sich am 16. Januar unter dem Thema „Stiftung, Geschichte und Schauspiel“ auf die folgenden Gäste:
Tanja Eggers, Business Coach, Autorin, Gründerin von ANCORIS Consulting
Theresia Bauer, Geschäftsführerin der Baden-Württemberg Stiftung
Manuel-Roy Schweikart , Leiter Kostümabteilung Theater Heilbronn
Ursula Simon, Intendantin der Burgfestspiele Stettenfels
Showact: Simone von Racknitz-Luick
Info
Unter der Pyramide - Kreissparkasse Heilbronn Wollhausstraße 14, 74072 Heilbronn
