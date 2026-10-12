Adventskonzert mit Dinner

Amy Lungu & Friends mit Special Guests:
Amy Lungu – Violine
Christoph Weinhart – Klavier
Ruth Sabadino – Saxophon
Basti Schiller – Kontrabass
Christoph Sabadino – Schlagzeug
Ein besonderer Höhepunkt im Konzertjahr ist das beliebte Adventskonzert von Amy Lungu und ihrer Band. Der stimmungsvolle Abend im Parkhotel Heilbronn steigert die Vorfreude aufs Fest, bietet er doch neben wunderschöner Weihnachtsmusik auch ein hervorragendes Dinner. Genießen Sie traditionelle deutsche Weihnachtslieder und internationale Songs wie die amerikanischen Christmas-Klassiker mit einer Portion Glamour! Die Plätze sind begrenzt – es lohnt sich eine frühe Reservierung.