6. Hohenloher Mundartgipfel

Alle Gruppierungen verbindet die Liebe zu ihrer Hohenloher Heimat und dem einzigartigen, äußerst vielseitigen Hohenloher Dialekt.

Mit viel Wortwitz und Situationskomik streicheln sie die Seelen aller Hohenloher und auch „Reingeschmeckte“ können den Hohenloher Spirit spüren. Und auch das Zwerchfell der Besucher wird unter Garantie am Tag darauf, unvermeidbar, von einem kräftigen Lach-Muskelkater heimgesucht werden. Der erste Gipfel fand 2016 relativ spontan in Brettheim statt. Dieser erfreute sich so großer Beliebtheit, so Organisator Frank Winkler, dass man beschloss das Ganze in Forchtenberg auf der Ruine zu wiederholen. Die Freude und die Freundschaft, nein sie sehen sich nicht als Konkurrenten, beflügelte die Akteure, den Gipfel als feste Größe im Hohenloher Kulturgeschehen zu etablieren. Nach Niederstetten und Wackershofen ,der Theatergraben auf Schloß Stetten ist nun Markelsheim an der Reihe. Das Publikum erwartet ein bunter, kurzweiliger, teils launiger teils fröhlicher Abend über die ganze Bandbreite der Hohenloher Eigenarten und Schlitzöhrigkeiten.

Einlass ist ab 17 Uhr.