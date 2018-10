6. Immobilientage

Die "Immobilientagen Zollernalb" geben in der Stadthalle Balingen einen umfangreichen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Angebote des Immobilienmarktes der Region. Sie können von Makler zu Makler, von Bank zu Bank oder von Bauträger zu Bauträger gehen - oder aber alles an einem Ort erleben. Neben Kaufangeboten aus den Bereichen Wohnung, Wohnhaus, Gewerbe oder Grundstück, bietet die Messe einen Überblick der führenden Bauunternehmen, Finanzdienstleister und Nebengewerke sowie Angebote für Mietinteressenten im privaten sowie gewerblichen Bereich. Eine moderierte Expertenbühne begleitet an den beiden Messetagen die Veranstaltung und gibt allen Besuchern einen umfassenden Einblick in die Branche.