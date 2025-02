8. Internationales Akustik-Gitarrenfestival im Schloss

Das 8. Internationale Akustik-Gitarrenfestival kehrt vom 19. bis 23. März 2025 ins Bad Rappenauer Wasserschloss zurück.

Liebhaberinnen und Liebhaber der Gitarrenmusik können sich auf akustische Gitarrenmusik auf höchstem Niveau und den verschiedensten Stilrichtungen freuen. Das Wasserschloss bildet dazu den malerischen und einzigartigen Rahmen, so dass einem unvergesslichen Erlebnis nichts im Wege steht.

19. März 2025, 19.00 Uhr

Eröffnet wird das Festival mit dem italienischen Gitarrenvirtuosen Antonio Malinconico. Dieser Gitarrist ist „Klassische Gitarrenleidenschaft pur“.

Er bringt zum Bad Rappenauer Gitarrenfestival „Postcards for Guitar” mit, kleine musikalische Perlen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten hauptsächlich solche, die er selber bereist hat. Unter den Komponisten sind Jorge Cardoso, Astor Piazzolla, Antonio Lauro, Luigi Legnani, Baden Powell, Sergio Assad und der St. Galler Komponist und Musikschulleiter Helmuth Hefti, dessen Kompositionen auf spannenden und lustigen Geschichten beruhen.

Geboren und aufgewachsen ist Antonio Malinconico in der Schweiz in St. Gallen. Seine Wurzeln liegen jedoch 1000 Kilometer südlich, in der Nähe von Neapel. Die italienische Sprache und Kultur prägen Malinconico genauso wie sein Umfeld in der Ostschweiz. Er studierte an der Züricher Hochschule der Künste ZhdK und schließt dieses 2005 mit Auszeichnung ab.

Auf seinen Reisen durch Mittel- und Südamerika und durch den nahen Osten lernt er, was der Musik Flügel und Tiefe verleiht - der Klang. Nicht irgendein Klang, sondern jener, in dem sich Hingabe, Liebe und Leidenschaft spiegeln, ehrlich und ungeschminkt. Dieser Klang durchdringt Antonio Malinconicos Musik, verleiht ihr Intensität und Wärme. Ihn weiterzuentwickeln und zu vertiefen ist eine Aufgabe, die ihn bis an sein Lebensende beschäftigen wird – Gitarrenleidenschaft pur eben!

Das Pforzheimer Gitarrensextett bringt eine bunte Mischung von ernster sowie populärer Musik ins Wasserschloss mit. Die sechs Künstlerinnen und Künstler Julian und Lukas Berger, David Busik, Arian Stieben, der Leiter Artur Merkel und die Dirigentin Dorothea Merkel vertreten das Gitarrenorchester Pforzheim e. V. beim 8. Gitarrenfestival in Bad Rappenau.

Das Pforzheimer Gitarrenorchester e.V. ging aus der Gitarrenakademie Pforzheim hervor. Das Jugendorchester gilt als bestes Jugendgitarrenorchester Baden-Württembergs und wurde schon mehrfach auf nationaler und internationaler Ebene ausgezeichnet, zuletzt im Juni 2018 mit einem 1. Preis bei dem Landeswettbewerb für Zupfgruppen. Ein besonderer Fokus des Vereins liegt auf dem Musizieren in kleineren Ensembles und auf Kammermusik. 2022 konnte der Verein vier erste Preisträger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ verzeichnen.

Das Repertoire des Orchesters ist sehr breit gefächert und reicht von Renaissance- und Barockmusik über Klassik, populärer, lateinamerikanischer und Filmmusik bis hin zur zeitgenössischen Musik. Besondere Höhepunkte des Orchesters sind die Durchführung der Internationalen Gitarrenfestivals in Pforzheim, 2013, 2016 und zuletzt 2023.

22. März 2025, 19.00 Uhr

Das Machado Quartett feiert Geburtstag! Vier Gitarren und ein einzigartiger Sound: Ein musikalisches Wandeln zwischen Virtuosität und Augenzwinkern, zwischen Etikette und Unbeschwertheit, zwischen großer Klassik, Jazz und Pop. Und das seit nunmehr satten 15 Jahren. Dieser Geburtstag wird gefeiert mit dem Besten aus ihren bisherigen Studioalben und Bühnenprogrammen: Tangos von Astor Piazzolla, spanische Rhythmen aus der Carmen-Suite von George Bizet, moderne Eigenkompositionen und zeitlose Evergreens von Aretha Franklin bis Led Zeppelin.

Das Machado Quartett – das sind vier ganz unterschiedliche Musiker-Charaktere, die sich im Zusammenspiel perfekt inspirieren und ergänzen. Moderne Elemente steuert der vielfach preisgekrönte Gitarrist Perry Schack bei, der seine Wurzeln im Jazz hat und regelmäßig als Solist und Kammermusiker Konzertreisen absolviert. Mit seinem virtuosen Gitarrenspiel eroberte er bereits die größten Konzerthäuser der Welt. Seine Interpretationen wurden bei Wettbewerben wie dem International Guitar Competition Bosten (USA) oder dem IBLA Grand Prize New York mit zahlreichen ersten Preisen ausgezeichnet.

In der klassischen Musik beheimatet ist Anna Prüflinger, doch die außergewöhnliche Gitarristin lässt sich nicht gern in eine Schublade stecken. Nach langjähriger, intensiver Konzerttätigkeit in den verschiedensten Kammermusik- und Rockformationen hat sie nun im Machado Quartett ihre künstlerische Heimat gefunden. Durch ihre ausgiebige Beschäftigung mit brasilianischer Musik verleiht sie dem Ensemble zudem noch südamerikanisches Flair.

Einen direkten Zeitsprung zwischen alter Musik und Moderne vollzieht Ingo Veit. Der Fachmann für Historische Aufführungspraxis spielt selbst Laute und Vihuela, widmet sich jedoch in seinem Schaffen zunehmend der zeitgenössischen, experimentellen Musik und dem Musiktheater. Konzert und Kurstätigkeit führten ihn ins europäische Ausland und um die Welt. Er ist außerdem ein Mann von Humor, der es versteht sein Publikum mit feinsinnigen und spontanen Moderationen zu unterhalten.

Berni Prüflinger, ehemals Rockmusiker und Songwriter, zeichnet für die besonderen Arrangements des Machado Quartetts verantwortlich. Der preisgekrönte Komponist studierte Musik in München und Berlin und beschreitet seit vielen Jahren neue Wege der Kompositionstechnik. Mit seiner unkonventionellen Herangehensweise eröffnet er dem Machado Quartett einen neuen Klangkosmos der Gitarre, die so zum Multi-Instrument für eigene Werke sowie Neuinterpretationen großer Musikliteratur avanciert.

23. März 2025, 18.00 Uhr

„Die Drei“ präsentieren als Crossover-Instrumentalensemble, feinfühlige Balladen, groovige Rhythmen und Eigenkompositionen. Musikalische Kontraste und ausgefeilte Arrangements verbunden mit hoher Musikalität sorgen für ein prickelndes Erlebnis. „Die Drei“ sind: Alfino Ronzano (Jazz-Gitarre), Waldemar Benke (Acoustik-Gitarre) und Thomas Zimmermann (Set up Percussion)

Waldemar Benke (Acoustic-Guitar)

ist Mitinitiator des Internationalen Akustik-Gitarrenfestivals in Bad Rappenau. Er studierte Musik in Tadschikistan, schloss sein Musikstudium mit Diplom ab und spielte im Orchester des Staatstheaters in Duschanbe. Bereits seit 1989 unterrichtet er Gitarre und Oboe an der Musikschule „Unterer Neckar“. Dort leitet er das Gitarrenorchester und Gitarrenensemble. Er ist Autor verschiedener Notenbände für Gitarrenmusik im Harald Burger-Verlag.

Alfino Ronzano (Jazz-Guitar)

studierte Jazz- und Popularmusik in Frankfurt. An der Musikschule Unterer Neckar ist als Instrumentalpädagoge in den Bereichen, Konzert-, E-Gitarre und E-Bass tätig. Ebenso coacht er Bands und gibt Crashkurse für Erwachsene und Kinder. Als Komponist und Arrangeur ist er ebenso Mitglied verschiedener Jazz- u. Popgruppen und Teil der Latin-Jazz Formation „Beija Flor“, mit der er die CD „Nice Things to Do“ produziert hat.

Thomas Zimmermann (Cajon & Percussion)

studierte Jazz- u. Popularmusik in München, Dinkelsbühl und Würzburg. Er ist Leiter der Schlagzeugschule pro-Drum Heidelberg sowie Bad Rappenau. Der Buchautor, Schlagzeuglehrer und Drummer spielte verschiedene Musicals am Theater Heilbronn, sowie mit bekannten Künstlern wie Marla Glen, Jochen Brauer, Jazzoo, Tony Taylor, Beija Flor, Fritz Münzer sowie den Landesjazzorchestern Baden-Württemberg und Bayern. Als Session-Drummer ist er auf einer Reihe von CD´s zu hören und wurde für seine musikalische Arbeit bereits mit verschiedenen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet.

Den fulminanten Abschluss übernimmt der Gewinner des 1. Preises beim Internationalen Musikwettbewerb Royal Maas in den Niederlanden im Frühjahr 2024 Andreas Merkel. Seine Leidenschaft gilt der spanisch-lateinamerikanischen Gitarrenmusik. Er wird Hits wie Asturias, Despacito oder Chick Correa's Spain, gespickt mit eigenen Kompositionen präsentieren, die er auf einer 7-saitigen klassischen Gitarre spielt. Flamenco, Bossa Nova, Samba & Salsacoustica gibt es in teils noch nie da gewesener Form zu hören. Der besondere Clou, er begleitet sich selbst mit einer Reihe von Footpercussions auf der Bühne. Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie den lateinamerikanischen Flair.

Andreas Merkel wurde 1986 in Frankfurt/Main geboren. Mit bereits 6 Jahren begann er mit seiner Gitarrenausbildung. In seiner Jugend gewann er bei Jugend Musiziert einen 1. und 2. Preis auf Bundesebene. Ab 2006 studierte er an der Hochschule für Musik. 2010 erfolgte der Abschluss zum Päd. Musiklehrer. Während seines Studiums gewann er 2008 den 1. Preis beim Internationalen Gitarrenensemble Festival in Rheine. Seit 2010 unterstützt er mehrere Musikschulen im Raum Nordschwarzwald mit seinem Wissen. Zusätzlich war er von 2008-2020 als Filmkomponist an verschiedenen deutschen Kinoproduktionen beteiligt. Seit 2022 ist er wieder vermehrt als Gitarrist auf europäischen Gitarrenfestivals unterwegs und gewann im Frühjahr 2024 beim Internationalen Musikwettbewerb Royal Maas in den Niederlanden den 1. Preis. Seine Komposition für konzertante Musik werden beim Verlag Edition Bergmann in Dänemark publiziert.

Workshop:

Ergänzt wird das Festival durch einen Gitarren-Workshop am Samstag, 22. März 2025, geleitet von Andreas Merkel, Komponist, Arrangeur & Gitarrist.

Themen sind u.a. "Arrangieren von Pop oder Klassik auf Gitarre" & "Wie finde ich meinen eigenen Sound auf der Gitarre?"

Der Kurs ist für alle Gitarristen (Steel, Nylon, Electric) ab 12 Jahren geeignet, die sich schon über 2, 3 Jahre mit dem Gitarre spielen beschäftigt haben.

Der Workshop findet am Samstag, 22. März 2025, von 10:00 – 14:00 Uhr (1 h Pause) im Dachgeschoss des Wasserschlosses Bad Rappenau statt.

Gitarrenausstellung:

Im 1. Stock des Wasserschlosses präsentieren der Zupfinstrumentenbauer Michael Sander seine feinen Gitarren, Lauten und Mandolinen sowie das Gitarrenfachgeschäft LA GUITARRA FLAMENCA spanische Flamenco Gitarren in einer kleinen Ausstellung. Das Anspielen von ausgesuchten Instrumenten ist möglich.

Michael Sander fertigt Zupfinstrumente ganz nach individuellen Vorstellungen und Wünschen an. Ausgewogener Klang und beste Spielbarkeit sind ihm dabei besonders wichtig. Auch um defekte Gitarren, Lauten, Mandolinen etc. kümmert er sich fachkundig. Oder bringt mit großer Hingabe lange ungespielte Familienstücke wieder zum Klingen. Einige Instrumente stehen während des Gitarrenfestivals im Rahmen einer kleinen Ausstellung zum Anspielen bereit. Für Fragen zum Zupfinstrumentenbau steht Michael Sander gern zur Verfügung.

Das Gitarrenfachgeschäft LA GUITARRA FLAMENCA mit Sitz in Wiesloch unter der Leitung von Matthias Hafner steht für die faszinierende Welt der spanischen Flamenco-Gitarren!

Im Fachgeschäft und Online-Shop finden Sie ausgesuchte Top-Instrumente direkt aus Spanien. Wir pflegen über jahrelange Beziehungen den direkten Kontakt zu ausgesuchten Gitarrenbauern. In unserem selektierten Sortiment finden Sie Gitarren, die inspirieren - durch ihren fantastischen Klang - die Schönheit und den Duft ausgesuchter Hölzer und eine optimale Bespielbarkeit.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind

Mittwoch und Samstag von 17:30 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag von 16.30 bis 20 Uhr

Nach jedem Konzert besteht die Möglichkeit im Gewölbekeller bei einem Glas Wasser/Wein und kleinen Snacks die Künstler näher kennen zu lernen.