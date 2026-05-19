6. Liedkonzert: À la française

Die Mitglieder des Internationalen Opernstudios präsentieren ein Liedprogramm im Foyer des Opernhauses, begleitet von Vlad Iftinca am Klavier.
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Opernhaus Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Opernhaus Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Die Mitglieder des Internationalen Opernstudios präsentieren ein Liedprogramm im Foyer des Opernhauses, begleitet von Vlad Iftinca am Klavier.
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