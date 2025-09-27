6. Markt für Regionalität und Nachhaltigkeit

Veranstalter: Klimastammtisch Weikersheim in Zusammenarbeit mit Stadt Weikersheim Es gibt regionale (Bio-) Lebensmittel und hier vor Ort hergestellte Produkte.

Darüber hinaus präsentieren sich Gruppen und Initiativen, die tätig sind im Bereich Nachhaltigkeit, Energiewende, Klimagerechtigkeit oder zu ähnlichen Themen, die Klimaschutz, Biodiversität, Artenvielfalt und fairen Handel beinhalten. Mit dabei ist auch ein Energieberater, der zu energetischen Sanierungen Auskunft geben kann. Außerdem wird die DLRG um 12.30 Uhr die Taufe ihrer neuen Boote durchführen.