6. Markt für Regionalität und Nachhaltigkeit

bis

Marktplatz Weikersheim 97990 Weikersheim

Veranstalter: Klimastammtisch Weikersheim in Zusammenarbeit mit Stadt Weikersheim Es gibt regionale (Bio-) Lebensmittel und hier vor Ort hergestellte Produkte.

Darüber hinaus präsentieren sich Gruppen und Initiativen, die tätig sind im Bereich Nachhaltigkeit, Energiewende, Klimagerechtigkeit oder zu ähnlichen Themen, die Klimaschutz, Biodiversität, Artenvielfalt und fairen Handel beinhalten. Mit dabei ist auch ein Energieberater, der zu energetischen Sanierungen Auskunft geben kann. Außerdem wird die DLRG um 12.30 Uhr die Taufe ihrer neuen Boote durchführen.

Info

Marktplatz Weikersheim 97990 Weikersheim
Märkte
bis
Google Kalender - 6. Markt für Regionalität und Nachhaltigkeit - 2025-09-27 10:00:00 Google Yahoo Kalender - 6. Markt für Regionalität und Nachhaltigkeit - 2025-09-27 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - 6. Markt für Regionalität und Nachhaltigkeit - 2025-09-27 10:00:00 Outlook iCalendar - 6. Markt für Regionalität und Nachhaltigkeit - 2025-09-27 10:00:00 ical

Tags