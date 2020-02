6. Mittelalterlicher Frühlingsmarkt

× Erweitern Mittelaltermarkt Vellberg

Am 04. und 05. April 2020 hält die Vergangenheit erneut Einzug in den Mauern des geschichtsträchtigen Burgstädtchens Vellberg: nunmehr zum sechsten Male findet dort der Mittelalterliche Frühlingsmarkt statt. Veranstaltet wird dieser durch den Verein Kulturschock e.V.; organisiert in diesem Jahr von Mathias Pfeiffer. Am ersten Wochenende im April bieten hervorragende Künstler ein buntes mittelalterliches Programm: die Gauklerforma􀆟on Zirkus Meer, die Greifvögel der Bielriet Falknerei, der Vellberger Nachtwächter, ein historisches Riesenrad sowie der Geschichtenerzähler Tandaniel sorgen für Kurzweil. Dieweil bieten auf den Gassen und Plätzen des Städtle zahlreiche mittelalterliche Krämer ihre Waren feil. Historische Handwerker laden dazu ein, zuzuschauen oder auszuprobieren und selbst mitzumachen. Zur stilvollen Stärkung werden vielfältige Leckereien angeboten, es wird niemand hungrig bleiben müssen. Außerdem sorgt die Spielmannsgruppe Bene Vobis an beiden Tagen für historische Klänge. Obendrein gehen die in den letzten Jahren so beliebten Wettkämpfe für junge Knappen und Maiden in die dritte Runde und sorgen wieder für Spannung. Einen würdigen Rahmen bekommt das bunte mittelalterliche Treiben durch die Tore, Türme, Fachwerkhäuser und Wehrgänge Vellbergs, die den besonderen Charme dieser Stadt ausmachen. Weitere Infos unter www.mittelalterfest.net