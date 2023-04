6. Nacht der Nachhaltigkeit @ d.a.i. Tübingen

Auch in diesem Jahr ist das d.a.i. wieder bei der Nacht der Nachhaltigkeit dabei und wir freuen uns an der Diskussion über individuelle, soziale und ökologische Nachhaltigkeit in Tübingen teilzunehmen! Dieses Jahr feiert die Nacht der Nachhaltigkeit bereits ihren 10. Geburtstag! In dieser Nacht der Erkundung und Selbstreflexion, des gemeinsamen Lernens und Wachsens wollen wir uns mit Ihnen den großen Fragen stellen: Wo fängt persönliches Klimahandeln an? Welche täglichen Gewohnheiten können wir zu Hause entwickeln, um einen positiven Einfluss auf den Planeten zu haben? Und – was am wichtigsten ist – wie können wir unseren Beitrag leisten?

Natürlich wird auch bei uns im d.a.i. das Thema Klimawandel an erster Stelle stehen! Lassen Sie sich überraschen, was für ein interaktives Programm wir uns in dieser Nacht für Sie ausgedacht haben!

In deutscher und englischer Sprache

Ort: d.a.i. Tübingen

Eintritt: frei

Alle Infos zum Programm und zu den Details via www.dai-tuebingen.de/ climate und www.nacht-der-nachhaltigkeit.de In Kooperation mit Nacht der Nachhaltigkeit Tübingen