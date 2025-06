6. Neuauflage Wein und Genuss 2025 zur Einstimmung auf das Weindorf

Bereits zum sechsten Mal richten Michaela und Otto Gollerthan und ihr Team zur Einstimmung auf das Heilbronner Weindorf ,wo sie sonst auch ihre Visitenkarte abgeben, im Zeitwald in Bad Rappenau ihre heimelige und beliebte Veranstaltung Wein und Genuss an drei Wochenenden aus.

Vom 15.-17. und 22.-24. August sowie vom 29.-31.8., freitags und samstags ab 16 Uhr und sonntags ab 11 Uhr haben die Genießer die Gelegenheit an diesem Treffpunkt für Weingenießer und Gourmets teilzunehmen. Es erwarten die Besucher rund 50 edle Tropfen in allen Qualitätsstufen aus den Kellern von ausgesuchten regionalen Spitzenweingütern wie GA Heinrich, Hirsch, Drautz & Able, sowie der WG Heilbronn, der Weinkellerei Willy aus Nordheim und der Schlosskellerei Affaltrach.

Außerdem gibt es eine Sekt- und Cocktailbar wo vier excellente Sekte sowie auch ein alkoholfreier Sekt im Angebot sind.

An allen Samstagen wird Sängerin Christa mit ihren Hits und Okdies für gute Stimmung sorgen iund zum Mittanzen einladen.

Dazu gibt es schmackhafte Köstlichkeiten wie Angussteak, Flammkuchen,hausgemachte Maultaschen, Spanferkel, Raclette, Zwiebelkuchen und gezupftes Hendl im Burger auf italienische Art. Daneben ist auch der allgemeine Biergarten mit seinem traditionellen Speisen- und Getränkeangebot täglich geöffnet.

Bei Kerzenschein und dekorativen Lichtelementen bleiben wieder keine Wünsche offen und die Weindorfwohnzimmeratmosphäre erfreut die Herzen der Genießer aus nah und fern.

Also im Terminkalender vormerken:

Wein und Genuss im Zeitwald Bad Rappenau

Freitag – Sonntag 15.-17.8., 22.-24.8 und 29.-31.8.

Freitag und Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

weitere Auskünfte: Familie Gollerthan : 07062-487