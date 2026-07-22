„Wein und Genuss“ im Zeitwald

Der Zeitwald in Bad Rappenau am Rande des Salinenparks ist zu jeder Jahreszeit ein gefragtes Ausflugsziel.

Bereits zum siebten Mal richten Michaela und Otto Gollerthan und ihr Team im Zeitwald in Bad Rappenau an zwei Wochenenden im August die heimelige und beliebte Veranstaltung „Wein und Genuss“ aus.

Vom 21. bis 23. sowie vom 28. bis 30. August haben Genießer freitags und samstags ab 16 Uhr und sonntags ab 11 Uhr die Gelegenheit an diesem Treffpunkt für Weingenießer und Gourmets teilzunehmen. Die Besucher erwarten rund 50 edle Tropfen in allen Qualitätsstufen aus den Kellern von ausgesuchten regionalen Spitzenweingütern wie GA Heinrich, Hirsch, der WG Heilbronn, der Weinkellerei Willy aus Nordheim und der Schlosskellerei Affaltrach.

Außerdem gibt es eine Sekt- und Cocktailbar an der vier exzellente Sekte sowie alkoholfreier Sekt angeboten werden. An beiden Samstagen wird Sängerin Christa mit ihren Hits und Oldies für gute Stimmung sorgen und zum Mittanzen einladen.

Dazu gibt es schmackhafte Köstlichkeiten wie Winzer Fladen, Flammkuchen, hausgemachte Maultaschen, Raclette, Zwiebelkuchen und Chickenburger. Auch der Biergarten mit seinem traditionellen Speisen- und Getränkeangebot ist täglich geöffnet.

Bei Kerzenschein und dekorativen Lichtelementen bleiben keine Wünsche offen und die Weindorfwohnzimmeratmosphäre erfreut die Herzen der Genießer aus nah und fern.

„Wein und Genuss“ findet vom 21. bis 23.08. und vom 28. bis 30.08.2026 statt und ist freitags und samstags ab 16 Uhr und sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Weitere Informationen bei Familie Gollerthan, Tel. 07268/487 oder unter www.zeitwald.de.