6. Orchesterkonzert der Mannheimer Philharmoniker

Lieben Sie Brahms? Dann sind Sie bei diesem Konzert genau richtig!

Mit der Aufführung seiner zweiten und vierten Symphonie können Sie nämlich das jeweilige Gegenstück zu den Werken aus dem ersten Konzert des Brahms-Zyklus erleben. Die zweite und die vierte Symphonie entstanden jeweils im direkten Umfeld ihrer Vorgängerinnen.

Fast 15 Jahre mussten vergehen, bevor Brahms‘ 1. Symphonie ihre endgültige Form angenommen hatte. So schwer war es dem jungen Komponisten gefallen, sich an die anspruchsvolle Gattung zu wagen. Als er das Werk im Jahre 1872 nach Fertigstellung der Partitur für zwei Klaviere arrangierte, entwickelte Brahms schon erste Ideen für seine nächste Symphonie, die ein lyrisch-heiteres Pendant zum mächtigen symphonischen Erstling bildet. Mit weichen Hornklängen, elegischen Streicherlinien und einem pastoralen Grundcharakter verschmilzt die 2. Symphonie prominente Topoi der musikalischen „deutschen Romantik“, die sich auch durch die Einbindung von volksliedhaften Elementen auszeichnet. Diesem Umstand trägt Brahms hier ganz besonders Rechnung, indem er für das lyrische Seitenthema des ersten Satzes auf sein Wiegenlied op. 46 zurückgriff. Wenn die Violinen mit der Melodie einsetzen, ist man fast versucht, die berühmten Textzeilen des Liedes mitzusingen: „Guten Abend, Gute Nacht…“

„Ich bin gar nicht begierig, eine schlechte Nr. 4 zu schreiben.“, gestand Brahms in einem Brief an seine Freundin Elisabeth von Herzogenberg. Es ist möglich, dass er daran zweifelte, für seine großartige 3. Symphonie eine würdige Nachfolgerin komponieren zu können, geschweige denn, seine dritte zu übertreffen. Vielleicht schlug er deshalb auch mit seiner 4. Symphonie einen anderen Weg ein, nämlich in die musikalische Vergangenheit: Als Finale komponierte er eine Passacaglia mit einem Thema, das er mit leichten Veränderungen aus dem Schlusschor der Bach-Kantate „Nach Dir, Herr, verlanget mich“ BWV 150 übernommen hatte. Dieser Tribut an den barocken Meister bildet einen wahrhaft krönenden Abschluss einem der herausragendsten Symphonienzyklen der Musikgeschichte.