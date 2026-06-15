Der 6. Post-SV Swim & Run wird ab 08:30 Uhr im Tübinger Freibad gestartet.

Insbesondere Schülerinnen und Schüler, Familien und Hobbysportler sind eingeladen, den Sprung ins Wasser und auf die Laufstrecke zu wagen.

Zwei Männer in Sportkleidung stehen am Schwimmbecken, ein Mann sitzt im Wasser. Eine Person übergibt Unterlagen.

Es wird dieses Jahr zum zweiten Mal eine Familien-Staffel angeboten, bei der die beiden Swim & Run Disziplinen innerfamiliär aufgeteilt werden können.